WRC, Rali da Croácia, PE2: Thierry Neuville aumenta vantagem

A dupla Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) está a começar o dia da melhor maneira, tendo liderado a SS2 e alargado as distâncias para a concorrência. Neuville tem agora 7.7 segundos de avanço sobre Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) que subiu à segunda posição da geral. Quem começa a recuperar tempo também é Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) que depois do furo na SS1 tentar aproximar-se do líder, enquanto Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) escorregou até a quarta posição.

Escorregar é o verbo da moda nesta manhã com a aderência a não corresponder às expetativas dos pilotos:

Thierry Neuville – “Aderência zero. Tive muitas surpresas e um salto enorme onde aterrámos com muita força. Estamos aqui – tive sorte”.

Sébastien Ogier – “Não está a ficar mais rápido, com certeza. Não é perfeito neste momento, mas continuaremos a lutar”.

Elfyn Evans – “Ainda está muito escorregadio. Alguns dos cortes que foram feitos já estão a fazer a diferença. É complicado, mas estamos a tentar”.

Takamoto Katsuta – “É muito complicado de qualquer maneira. Em algumas curvas a aderência é bastante elevada, mas noutros estão húmidas. As próximas duas etapas serão bastante complicadas, por isso veremos como corre”.

Em WRC2 Andreas Mikkelsen ficou parado a meio da SS2 com problemas técnicos. Mads Østberg fez o melhor tempo mas Nikolay Gryazin mantém-se na frente com uma vantagem de 1.0 seg sobre Østberg.