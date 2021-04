WRC, Rali da Croácia sem espectadores

Já era esperado, mas a informação só foi divulgada recentemente.

Não há espectadores no Rali da Croácia. Esperava-se que o Rali da Croácia pudesse ser oficialmente a primeira prova com público desde o Rally Estónia de setembro passado, mas os organizadores tiveram que interditar a presença de espectadores nos troços. A sua presença no parque de assistência já tinha sido decretada, mas os organizadores tiveram agora que anunciar um rali sem público, uma vez que o governo croata impôs um limite de 25 pessoas reunidas numa área: “Devido à atual pandemia e em conformidade com a Decisão da Sede da Protecção Civil da República da Croácia sobre as medidas epidemiológicas necessárias, os bilhetes para os espectadores não estão à venda”, lê-se num comunicado do rali.