WRC, Rali da Croácia: Sébastien Ogier penalizado | AutoSport

Sébastien Ogier foi penalizado em um minuto por pilotar sem os seus cintos de segurança corretamente colocados na PE2 do Rally Croácia, o troço em que parou para mudar uma roda na sequência de um furo que o atrasou na classificação. O dispositivo HANS de Landais também não estava corretamente posicionado.

Como resultado, Ogier recebeu uma penalização de um minuto por parte dos comissários desportivos, o que o fez cair do quinto para o sétimo lugar.

Ogier explicou que começou a conduzir depois de perguntar a Vincent Landais se podia arrancar com o navegador a dizer que sim, e revelou ainda que não sabia que Landais não tinha colocado bem o Hans. Para o Ogier, o problema foi que sendo verdade que durante aproximadamente 13 segundos rodou lentamente, quando o passou a fazer mais depressa, o navegador continuava a apertar os cintos de segurança e a posicionar correctamente o Hans. Resultado: um minuto de penalização e multa.