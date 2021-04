WRC, Rali da Croácia: Sébastien Ogier lidera batalha a três

Sébastien Ogier vai para o último dia de prova com 6.9s de avanço para Elfyn Evans e 10.4s para Thierry Neuville. Faltam 80 km de troços…

Sébastien Ogier liderou um equilibrado Rally da Croácia depois de um dia entusiasmante, com os três pilotos da frente separados por pouco mais de 10 segundos. Num dia de muitas curvas e estrada suja, o campeão mundial completou o dia mais longo desta terceira ronda do Mundial de Ralis com uma vantagem de 6,9 segundos sobre o companheiro de equipa na Toyota, Elfyn Evans, com líder do rali no arranque deste segundo dia, Thierry Neuville, relegado para terceiro após uma manhã conturbada, devido a más escolhas de pneus. O belga, determinado, encurtou a margem, colocando-a em 10,4s atrás de Ogier.

Os dramas do dia começaram cedo de manhã, quando Ogier e Evans optaram pelo composto duro de pneus Pirelli P Zero. Neuville escolheu uma mistura de borracha dura e macia na crença de que seriam mais adequados às temperaturas frias.

Estradas secas e com o mercúrio do termómetro baixo, significavam que os pneus duros proporcionavam uma melhor aderência, mas a verdade é que Neuville perdeu quase toda a vantagem no troço de abertura quando a traseira do seu i20 deslizou repetidamente para fora da trajetória, pois osp neus demoravam a chegar ao ‘ponto de rebuçado’. O motor do seu i20 WRC calou-se por breves momentos no troço seguinte, teve problemas de travagem, e com isso caiu para terceiro.

Em contraste, Ogier ganhou dois dos quatro troços da manhã, Evans ganhou um e Takamoto Katsuta completou uma ‘varredura limpa’ da Toyota, com a sua segunda vitória em troços da carreira (a outra foi em Monza).

Neuville estava quase a 20 segundos da liderança, mas recuperou quando um furo na frente direita custou a Ogier 10 segundos, no troço de abertura da tarde. Ambos ganharam um troço e partilharam o tempo mais rápido noutro, enquanto a consistência de Evans o manteve na luta, depois de cumprir uma tarde convincente: “Penso que hoje tivemos um dia realmente bom”, disse Ogier. “Sem as questões dos pneus, o intervalo seria um pouco mais confortável, mas não vale a pena falar disso. Só temos de continuar a guiar da mesma maneira, amanhã e ficar longe de problemas. Vai ser um dia fascinante”.

Ott Tänak é quarto, quase 30 segundos mais atrás noutro i20 WRC. Tendo feito a mesma escolha de pneus que Neuville, o estónio não conseguiu igualar o trio líder, mas tem quase um minuto de avanço para o Ford Fiesta WRC de Adrien Fourmaux, que é quinto.

O francês impressionou na sua estreia com um World Rally Car, tendo por duas vezes registado o segundo tempo mais rápido, dilatando a sua vantagem sobre o companheiro de equipa, Gus Greensmith que é sexto. O britânico ficou desanimado após uma manhã difícil, mas o seu ritmo melhorou de tarde.

No WRC2, depois de Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2) terminar o primeiro dia 7.8s na frente de Nikolay Gryazin (VW Polo GTI R5), e com Teemu Suninen (Ford Fiesta Rally2) a 52.5s, hoje o russo começou por recuperar mas teve problemas e caiu para terceiro atrás de Suninen, que está a cerca de um minuto de Ostberg.

No WRC3, Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) liderava com 2.2s face a Kajto Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 evo), mas o líder teve problemas e o polaco lidera agora com 40.4s de avanço para Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 evo), com Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2 evo) em terceiro, mas a quase dois minutos da frente.

Mais quatro troços estão agendados para domingo. Repetem-se dois troços, o de abertura conduzido na montanha Medvednica a norte de Zagreb e o mais longo do rali. Somam 78,58 km.

Classificação após o 2º dia