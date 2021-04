WRC, Rali da Croácia: Reviravolta, Elfyn Evans é o novo líder

Reviravolta no Rali da Croácia, já que Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) passaram para a frente da classificação geral do rali depois de vencerem os dois primeiros troços da manhã, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a caírem para o segundo lugar, a 2.8s dos seus companheiros de equipa. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) também recuperaram alguma coisa e embora mantenham o terceiro lugar, estão agora a 8.4s da frente. Se as coisas já estavam equilibradas até aqui, agora ainda mais e Ogier já disse: “tem sido uma manhã equilibrada, mas ainda não terminou”.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) são, há muito, quartos classificados, enquanto Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) apanharam um susto, já que saíram de estrada. Conseguiram regressar, mas têm agora apenas 14.9s de avanço para Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que passaram Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC). Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) são oitavos na frente de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC).

