WRC, Rali da Croácia/PEC8: Sami Pajari estreia-se na frente no final de um dia de rali

A oitava especial do dia marcou um momento importante para Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), que pela primeira vez lidera um rali no final de um dia de competição. Num troço final marcado pela lama e incerteza, o jovem talento da Toyota não só venceu a especial, como aumentou a sua vantagem para 13,7 segundos sobre Thierry Neuville, cujo ataque final foi dificultado por um carro instável.

O finlandês atacou e superou Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) por 7,4 segundos, elevando a sua vantagem para 13,7 segundos. Uma excelente resposta ao ataque do belga no troço anterior.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) também perdeu terreno para Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), que termina o dia a apenas 0,9 segundos do belga. O trio da frente está agora separado por 14,6 segundos.

Apesar de ainda faltar muito rali, as margens atuais sugerem que o vencedor deverá sair deste trio, a menos que algo muito inesperado aconteça até domingo.

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) deverão regressar amanhã, mas estarão muito atrasados na classificação e só poderão lutar por pontos no domingo.

Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1) é quarto, a 1 minuto e 15 segundos da frente, com Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) a 39,6 segundos na quinta posição, à frente do melhor do WRC2, Yohan Rossell (Lancia), que lidera a competição com 22,1 segundos de vantagem sobre o seu colega de equipa Nikolay Gryazin.

O melhor Ford é o de Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1), na 11.ª posição, após a desistência de Jon Armstrong (Ford Puma Rally1).

Filme da especial

Takamoto Katsuta fechou um dia sólido que o mantém no pódio provisório. Logo atrás, Adrien Fourmaux luta contra o cronómetro e contra o rasto de destruição deixado pelos furos matinais, terminando o dia num honroso quinto lugar com a promessa de atacar o top 4 amanhã.

Mas os olhos do mundo estão postos no líder. Sami Pajari entra no troço com a determinação de um campeão veterano; apesar da pressão, o finlandês para o cronómetro com o melhor tempo e celebrando o feito inédito de dormir no topo do rali.

Thierry Neuville, o seu perseguidor direto, surge logo depois, mas a magia das afinações anteriores parece ter-se desvanecido; o belga luta desesperadamente com um Hyundai sem equilíbrio, perdendo mais de sete segundos para o líder, embora reconheça o passo gigante dado pela equipa.

No final do pelotão, o azarado Josh McErlean tenta minimizar os danos de um furo que lhe roubou o sorriso, enquanto Hayden Paddon confirma a sua ressurreição, terminando o dia num brilhante quarto lugar absoluto.

A poeira assenta sob as luzes do parque de assistência, com Pajari a liderar uma armada que promete um sábado de fogo.