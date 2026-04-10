WRC, Rali da Croácia/PEC7: Thierry Neuville chega-se à frente…

A sétima especial do dia consolidou-se como um duelo psicológico ao segundo, onde a precisão técnica de Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) encurtou drasticamente a distância para o topo.

Enquanto o belga lançava um ataque feroz à liderança de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), o drama mecânico voltava a castigar o pelotão, com Josh McErlean (Ford Puma Rally1) a afundar-se na classificação devido a um furo.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) tem agora apenas 6.3s de avanço para Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) com Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a mais 4.7s. Todos os restantes, já estão a mais de um minuto: Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1) a 1m03.8s, seguindo-se Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) a mais 42.7s. Como referido, Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1) furou perdendo quase dois minutos e meio.

Filme da especial

Takamoto Katsuta cruzou a meta com um tempo sólido e um sorriso no rosto, admitindo que, embora a estrada esteja “uma confusão”, a diversão de pilotar fora do limite compensa o risco.

Adrien Fourmaux segue-lhe as pisadas, mas a sua luta é contra a sujidade extrema que cobre o traçado, terminando segundos atrás do japonês.

No entanto, o verdadeiro drama explode ao quilómetro dez: Josh McErlean imobiliza o seu Ford, forçando a equipa a uma troca de roda relâmpago sob a pressão do cronómetro. Alheio ao infortúnio alheio, Sami Pajari mantém a calma de um veterano, batendo o tempo de Katsuta e reafirmando a sua posição.

Mas a resposta de Thierry Neuville é imediata e demolidora. O piloto da Hyundai, agora em total sintonia com o carro, voa sobre as secções rápidas para registar o melhor tempo da especial, reduzindo a desvantagem para o líder para uns escassos 6,3 segundos.

Enquanto Neuville celebra os progressos no acerto, Hayden Paddon aproveita para ultrapassar o azarado McErlean, que termina o troço com uma perda penosa de quase dois minutos.

Paddon, cada vez mais confortável, confessa que já não se sente um piloto em part-time, fechando um capítulo onde a velocidade de Neuville e o azar de McErlean reescreveram o guião da prova.