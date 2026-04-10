WRC, Rali da Croácia/PEC5: novo triunfo de Sami Pajari, liderança sobe para 10.2s

A tarde do primeiro dia de rali arrancou com uma prova de sobrevivência e mestria tática, onde Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) consolidou a liderança ao registar novo tempo mais rápido. Num troço onde a gestão de riscos e a adaptação aos pneus duros foram os temas dominantes, os principais candidatos optaram por uma condução defensiva para evitar os furos que ditaram o destino matinal.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) bateu Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) por 1.8s e colocou a margem na frente em 10.2s. Já sem Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), que saíram de estrada na ronda da manhã, é Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) que está para já na luta com os dois Toyota, mas cedeu mais 3.4s para a frente e estás agora a 12.1s. Não houve mais mudanças entre os Rally1.

Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally1) é quarto na frente de Joshua Mcerlean (Ford Puma Rally1) e Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), depois de Jon Armstrong (Ford Puma Rally1) também ter abandonado.

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Takamoto Katsuta foi o primeiro a surgir entre as árvores, desenhando trajetórias largas para evitar deliberadamente os cortes e as pedras soltas, numa declaração clara de que a longevidade será a chave do fim de semana.

Logo atrás, Adrien Fourmaux adota uma postura idêntica, guiando o seu Hyundai com uma limpeza cirúrgica entre a sujidade acumulada no asfalto, focado apenas em manter o carro intacto.

O drama espreita quando o líder Sami Pajari entra em cena; o finlandês sobrevive a uma forte deriva que faz um ‘bruá’ entre os comentadores, mas recupera o controlo com uma frieza gélida para voar sobre o percurso “caótico” e bater o tempo de Katsuta.

Thierry Neuville surge logo depois, ainda a lutar contra um equilíbrio médio que o impede de brilhar nas combinações de curvas, vendo a distância para o topo aumentar ligeiramente.

McErlean enfrenta o seu próprio batismo de fogo com os compostos duros, admitindo a dificuldade de gerir a borracha enquanto tenta manter-se na luta.

A fechar o pelotão de elite, Hayden Paddon mostra uma face mais sorridente, revelando que as alterações no acerto tornaram o carro mais dócil, permitindo-lhe atacar com a confiança renovada de quem já sabe o que a estrada esconde. A poeira assenta com Pajari firme no comando, numa tarde onde a inteligência continua a superar a força bruta.