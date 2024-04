WRC, Rali da Croácia, PEC19: Sébastien Ogier perto da vitória

Quando falta apenas a Power Stage do Rali da Croácia, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) lideram com 6.4s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) em terceiro a 18.3s.

Em condições normais o pódio do rali está definido, acreditamos que o duo da frente só vai assegurar as posições enquanto Neuville irá tentar minimizar as perdas na Power Stage, que como se sabe vale cinco pontos.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) são quartos na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) com os grandes derrotados da manhã a serem Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que bateram, perderam uma roda e cederam 15 minutos caindo muito na classificação.

Como se sabe, há ainda outro detalhe importante, o Super Domingo, que também dá pontos, e esse é liderado por Takamoto Katsuta com 4.7s de avanço para Ott Tanak, com Ogier em terceiro a 8.8s. Acreditamos que talvez Evans, que é sexto 1.8s atrás de Munster tente ir buscar mais um ponto, mas a Mikkelsen já não chega. Thierry Neuville é sétimo e deve atacar na Power Stage.

No WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) vão para a Power Stage com 39.8s de avanço para Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) com Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) a dois minutos mais atrás.

