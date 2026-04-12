WRC, Rali da Croácia/PEC17: Neuville controla, Solberg ‘ataca’ pontos de domingo

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) foi o primeiro a entrar em cena no último dia do Rali da Croácia e foi ele que impôs o ritmo, enquanto Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) geriu sem riscos uma liderança confortável na geral e, no WRC2, Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2) fechou a passagem a subir ao terceiro lugar, num troço novo, rápido e traiçoeiro, onde a limpeza da condução valeu tanto como a coragem.

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) bateu Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) por 4.3s e o seu ritmo não teve igual, já que o mais próximo logo a seguir foi Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), que ficou a 12.7s. Na geral, Nikolay Gryazin passou Roope Korhonen (Toyota GR Yaris Rally2) e a competição continua sólida para Yohan Rossel (Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2), com um avanço de 54.7s para o seu irmão Leo Rossel (Citroen C3 Rally2).

Filme da especial

Depois de um sábado dramático, a estrada abriu-se para uma nova especial croata desenhada entre floresta cerrada, descidas gastas e zonas de alta velocidade, com a Hyundai na frente da prova, Neuville no comando, Katsuta e Pajari na perseguição e Yohan Rossel a defender a liderança no WRC2. Foi nesse cenário que Solberg apareceu primeiro, focado nos pontos de domingo, e atacou o troço como quem entra em palco sem margem para hesitar, deixando um tempo de referência que passou a condicionar toda a ação atrás de si. E ninguém mais o bateu!

Evans surgiu depois, rápido mas sem a entrega total, Fourmaux regressou após a contrariedade do dia anterior e agradeceu à equipa por o recolocar em prova, Armstrong tentou uma abordagem diferente nos pneus, McErlean passou sem sobressaltos e Paddon também completou a especial sem brilho suficiente para ameaçar os da frente. Pajari, que durante tanto tempo comandara o rali, enfrentou uma estrada suja e armadilhada, Katsuta escolheu a prudência para segurar o segundo lugar, e Neuville fez o que os líderes fazem quando o triunfo se aproxima: resistiu à tentação de forçar, controlou o subviragem e tratou o troço como mais um obstáculo rumo à meta.

Atrás, no WRC2, Yohan Rossel passou em contenção, Leo Rossel respondeu com uma especial limpa e veloz, Korhonen mostrou frustração perante um terreno que nunca foi ‘seu’ e, já no fecho da sequência, Gryazin encontrou o andamento certo para subir ao terceiro posto, dando novo desenho a uma luta que continuava em aberto.

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