WRC, Rali da Croácia/PEC15: Neuville dilata liderança

A penúltima especial do dia em território croata foi um exercício de sobrevivência e gestão de danos, onde Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) consolidou a sua liderança após o caos anterior. Num cenário onde a gestão de pneus e a proteção mecânica ditaram a ordem, Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) impôs o ritmo, enquanto os grandes derrotados da tarde, como Sami Pajari e Taka Katsuta, tentaram apenas manter-se em prova com os destroços que restavam. Neuville saiu deste troço mais líder, e a Hyundai está a posicionar-se para aproveitar bem o facto de dois pilotos da Toyota terem errado e saído de estrada, e outros dois não tiveram o devido cuidado e furaram. É muito uma lotaria, sabemos, mas também sabemos que quanto maior o cuidado, menor a probabilidade.

Nada mudou no top 10 em termos de classificações.

Filme da especial

O troço abriu com Oliver Solberg a desenhar uma trajetória limpa e sem sobressaltos, Elfyn Evans seguiu-o com uma toada de aprendizagem, já com o pensamento no “Super Domingo”, enquanto Jon Armstrong exibia uma confiança renovada, encontrando um ritmo fluido e seguro entre as curvas.

Contudo, a tensão subia no pelotão: Josh McErlean, sem pneus suplentes e com uma jante rachada, arrastou o seu Ford até ao final numa luta desesperada pela sobrevivência, tal como Hayden Paddon, que optou por conduzir fora das trajetórias de corte para evitar nova lotaria de furos.

Taka Katsuta, ainda ferido pelo tempo perdido, limitou-se a manter o segundo lugar da geral, sublinhando que o rali é implacável. No centro das atenções, Thierry Neuville cruzou a meta com a serenidade de quem herdou o trono; o belga admitiu uma condução ultra-cautelosa nas zonas de gravilha, lamentando a falta de luta direta após o infortúnio dos rivais.

Logo atrás, um Sami Pajari visivelmente abatido admitia que o sonho da vitória se dissipara, restando-lhe apenas levar o carro inteiro até ao descanso.

No encerramento da especial, o WRC2 trouxe o brilho de Nikolay Gryazin, que, com o turbo novamente em pleno fôlego, voou sobre o asfalto para bater a concorrência e o líder Rossel, provando que, mesmo num dia de sobrevivência, a velocidade pura ainda encontra o seu lugar.