WRC, Rali da Croácia/PEC14: Sami Pajari fura, Thierry Neuville líder

Os ralis são assim mesmo. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) liderava desde a PEC3, furou e o novo líder é Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). A 14ª especial transformou-se num autêntico “cemitério de pneus”, uma roleta russa de gravilha e rochas que aniquilou a liderança de Sami Pajari e entregou o comando do rali a Thierry Neuville. tem sido uma prova muito complicada, onde a linha entre a glória e o desastre tem vindo a ser riscada por furos sucessivos, e quem aposta na sobrevivência acertou na única estratégia possível.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) tem agora um avanço de 1m15.9s, só tem que fugir de tudo o que são pedras, mesmo que perca segundos atrás de segundos. Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) é agora segundo e tem Pajari a 19.1s. Mesmo perdendo mais de dois minutos, o finlandês permanece no pódio provisório da prova.

Filme da especial

O troço ganhou vida com Oliver Solberg a impor um ritmo cauteloso, descrevendo a estrada como um rali de terra “insano” onde qualquer erro seria fatal; o sueco cruzou a meta com parte de uma jante em falta, sinal do castigo infligido pelo asfalto.

Atrás dele, o drama começou a morder: Jon Armstrong foi forçado a parar para trocar um pneu dianteiro direito, regressando à estrada apenas para ter um encontro imediato com um talude num voo selvagem que quase deitou tudo a perder.

Elfyn Evans, visivelmente frustrado, descreveu o percurso como “horrível”, com as suas trajetórias de corte completamente destruídas pela sujidade deixada pelos rivais.

Mas o golpe de teatro aconteceu ao quilómetro 3.6, quando o líder Sami Pajari imobilizou o seu carro, impotente perante um furo que o obrigou a uma troca em plena especial.

Enquanto Pajari perdia o comando do rali, Josh McErlean e Hayden Paddon juntavam-se à lista de vítimas, ambos com furos na dianteira esquerda causados por rochas escondidas na linha ideal.

Nem Taka Katsuta escapou à “lotaria”, terminando o troço em agonia mecânica. No meio deste cenário de destruição, Thierry Neuville emergiu como o novo senhor do rali; com uma condução cirúrgica e sem danos, o belga herdou a liderança, enquanto um desolado Pajari completava a especial com mais de dois minutos de atraso, sem saber onde o sonho da vitória se tinha furado.