WRC, Rali da Croácia/PEC13: ‘carrada’ de furos, na frente tudo igual
A 13ª especial foi azarada para Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) e não só. A estrada transformou-se num campo de minas onde a fortuna e o azar ditaram o ritmo, marcada por uma vaga de furos que travou os mais audazes. Enquanto Taka Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) brilhou ao estabelecer a marca do dia, o líder Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) jogou xadrez, preferindo a cautela para dilatar a sua vantagem face a um Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) que vê a pressão do japonês pelo segundo lugar intensificar-se. Taka aproximou-se 4.3s de Neuville e está agora a 8.4s do belga. Na frente, Pajari ganhou 0.3s a Neuville.
Filme da especial
A especial arrancou sob o signo do drama quando Oliver Solberg, o homem que dominara a manhã, começou a perder fôlego de forma visível, rastejando pelo troço em “modo de estrada” até confirmar um furo na roda dianteira esquerda, causado por uma rocha impiedosa.
Logo atrás, Elfyn Evans enfrentou o asfalto “à cega”, sem as notas atualizadas dos batedores, lutando contra a incerteza da gravilha que invadia as trajetórias. A agressividade subiu de tom com Jon Armstrong a perder a linha ideal por diversas vezes, cedendo escassos segundos para a frente.
Azar, contudo, não escolheu alvos e atingiu também Josh McErlean; após problemas no arranque, o piloto da M-Sport cruzou a meta com nova paragem forçada por um furo, num dia em que a sobrevivência se tornou o único objetivo.
Hayden Paddon, imperturbável, comparou o desafio a uma “Finlândia em asfalto”, mantendo a sua condução limpa enquanto Taka Katsuta desferia o golpe do dia, batendo Evans por escassas duas décimas para fixar o melhor tempo.
Esta investida colocou Thierry Neuville em alerta, com o belga a perder terreno para o japonês na luta pela prata, apesar de uma prestação sólida. No fecho da ação, Sami Pajari confirmou a sua mestria estratégica: evitando as armadilhas que vitimaram Solberg e McErlean, o finlandês foi três décimos mais rápido que Neuville, cimentando a liderança do rali com uma margem agora estendida para 12.7 segundos.
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