WRC, Rali da Croácia/PEC12, muralha finlandesa: Sami Pajari resiste ao cerco de Neuville

A décima segunda especial do rali manteve tudo como estava, exceto para Adrien Fourmaux. A liderança de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) dilatou-se em mais um momento de fraqueza dos seus perseguidores, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) e Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) que ficaram, respetivamente a 12.4s e 25.1s de Sami Pajari. Enquanto isto, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) capitulava perante a dureza do traçado, depois de um acidente sem consequências físicas para os ocupantes, com Oliver Solberg (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer de novo, confirmando o domínio absoluto da manhã, limpando o caminho para um rali que castigou quem ousou desafiar a aderência precária.

O rali está longe de estar resolvido, mas os troços passam e Sami Pajari não dá qualquer sinal de fraquejar perante a pressão de Thierry Neuville. Será desta a primeira vitória do finlandês?

Filme da especial

O troço de Zagorska Sela arrancou com Oliver Solberg a desenhar uma trajetória imaculada, provando que os pneus macios eram a arma correta para enfrentar o asfalto traiçoeiro; o sueco parou o cronómetro em 4:49.0, focado em aprender cada superfície para o ataque final de amanhã.

Elfyn Evans seguiu-lhe o rasto, visivelmente mais confortável e com maior aderência do que nas passagens anteriores, admitindo que as experiências matinais com os pneus foram um risco necessário.

Jon Armstrong injetou uma dose de adrenalina na especial, com uma condução “selvagem” e sorrisos no habitáculo, conseguindo tempos que o colocaram ombro a ombro com os líderes do campeonato.

No entanto, o drama espreitava ao quilómetro 7.2: Adrien Fourmaux, que ocupava a quinta posição, embateu com a traseira esquerda e viu-se forçado a abandonar, entregando a Hayden Paddon a responsabilidade de segurar os pontos da Hyundai.

Paddon, ciente do “cemitério” em que a estrada se transformara, optou pela consistência.

A tensão subiu quando Thierry Neuville, em plena luta pelo pódio, sentiu a direção fugir num buraco durante uma travagem, sendo cuspido para a sujidade e perdendo segundos preciosos para Taka Katsuta.

Mas a última palavra pertenceu ao líder: Sami Pajari, imperturbável, não só evitou os erros dos rivais como conseguiu ser seis décimos mais rápido que Neuville, estendendo a sua vantagem na frente do rali para uns confortáveis 12.4 segundos antes do reagrupamento. Da parte da tarde há mais…