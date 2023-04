WRC, Rali da Croácia, PE9: Thierry Neuville ganha tempo a Elfyn Evans | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) entrou no segundo dia do Rali da Croácia a vencer, bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) por 1.2s com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 1.4s e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) logo a seguir a 2.4s, o que num troço de 23.76 Km diz bem do equilíbrio que houve na estrada.

Quem começou menos bem o dia foram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que cederam 7.2s para os seus colegas de equipas. Com isso, na geral, Thierry Neuville 5.7 para 10.5s, com Evans a justificar ter sido demasiado cuidadoso.

Tanak recuperou um pouco a Neuville, mas nada de muito significativo, com o belga começar bem o dia.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) foram sétimos, e são quartos, um pouco em terra de ninguém. Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) passaram Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) o francês é quinto e está 7.2s na frente do japonês.

Sébastien Ogier foi penalizado devido a ter colocado mal os cintos de segurança após o furo na PE2 e teve ainda mais um problema na ligação, está agora no sétimo lugar a 2m32s da frente, podendo apenas regressar ao quinto posto, mas dificilmente consegue mais: “não estamos a lutar por muito agora. Tivemos um problema com o carro na ligação”.

