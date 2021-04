WRC, Rali da Croácia, PE9: Sébastien Ogier é o novo líder, Thierry Neuville cai para 3º

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) escolheram mal os pneus para esta ronda de troços e com isso caíram de primeiro para terceiro, sendo passados por Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que são agora os dois primeiros da classificação geral do Rali da Croácia.

O francês bateu um surpreendente Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC), que na sua estreia com um WRC faz um segundo lugar à geral no troço, perdendo 2.0s para Ogier. Evans foi terceiro a 2.8s, o que significa que Ogier lidera o rali com 3.1s de avanço para Evans, com Neuville, que perdeu 12.0s para Ogier, agora em terceiro a 4.3s. Se os troços seguintes forem semelhantes, a Hyundai arrisca a perder ainda mais.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) foram quartos a 6.8s e no fim o estónio avisou logo: “É uma superfície bem diferente hoje, não sei se temos os pneus corretos…”. E não têm mesmo, Neuville confirmou-o.

Para piorar as coisas na Hyundai, Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) furaram e perderam mais de dois minutos, o que significa, na geral, que Fourmaux é agora o novo quinto classificado.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) são 6º e 7º, separados por 2.4s, com Loubet a recuperar bastante ao seu adversário. Num troço muito semelhante a muitos de asfalto que se encontram em França, os franceses a dar cartas…

