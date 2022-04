WRC, Rali da Croácia, PE7: Ott Tanak atrasa-se, Thierry Neuville recupera 2º lugar | AutoSport

Pouco de novo na sétima especial de hoje, com novo triunfo para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que dessa forma alargam mais a margem para quem os persegue. Houve troca de posições entre Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), com estes últimos a passarem para o segundo lugar agora com 15.7s de avanço para os estónios, já que estes perderam 20.2s neste troço.

Em quinto, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) foi terceiro e ainda tem uma boa vantagem sobreElfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1)

na classificação geral. No WRC2, Yohan Rossel mantém uma grande liderança.

