WRC, Rali da Croácia, PE6: Toyota reagem…

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a sexta especial do Rali da Croácia, batendo Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 0.3s, mas o mais significativo foi o terceiro lugar de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) a 3.5s da frente, o que significa que o líder do rali, que continua a ser o belga tem agora apenas 5.2s de avanço para Evans e 9.4s para Ogier. Um forte ataque dos Toyota, que com uma estrada mais limpa estão para já a recuperar tempo ao líder.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), que venceu a primeira especial da tarde, voltou a ceder tempo, 7.7s, e já está a 28.5s. Apesar de faltar ainda muito para o rali terminar, começa a ter uma margem para a frente complicada de recuperar. Interessante está a luta à sua frente.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) são quintos em ‘terra de ninguém’ enquanto atrás de si 11 segundos separam três equipas.

com mais um pião de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) e competente atraso, Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) é sexto 4.9s na frente de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) com Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) mais seis segundos atrás.



Tempos Online – CLIQUE AQUI