WRC, Rali da Croácia, PE6: Kalle Rovanperä com concorrência a mais de um minuto | AutoSport

Mais um troço, mas um triunfo para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) alargam mais a margem para quem os persegue, já que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos a 7.6s com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro, a 12.4s da frente. Neuville queixou-se que o embaciamento do para brisas o afetou muito. Algo semelhante sucedeu a Tanak, pois a margem para Rovanpera foi anormalmente grande. Deste modo, Tanak passou para o segundo lugar e está agora a 1m02.3s de Rovanpera com Neuville 3.2s mais atrás.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) fizeram um pião e perderam quase trinta segundos. Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) mantêm-se em quarto, a 12.5s de Neuville.

