WRC, Rali da Croácia, PE6: Elfyn Evans reduz avanço de Thierry Neuville para metade | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) já perderam metade do avanço que tinham no final da primeira manhã do Rali da Croácia. Realizados que estão os dois primeiros troços da tarde, marcados pela chuva, o belga já só tem 8.0s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) a perder a terceira posição para Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) , que estão mais longe da frente, a 29.2s.

Neuville ainda não acertou com as melhores afinações, e também não teve sorte com a chuva, e com isso o piloto da Toyota que não pontua para os construtores, uma decisão da equipa que não quis uma vantagem competitiva por ter mais um carro que a Hyundai, pontua para os pilotos e está na luta pela vitória, pois falta ainda muito rali.

Tanak teve dificuldade de manhã e pelos vistos as coisas não melhoraram muito agora que chove no Rali da Croácia.

A tarde começou com a estrada bem mais suja, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram mais uma vez os mais rápidos, mas estão ainda longe da frente, ainda que tenham neste troço subido de sétimo para o quinto lugar.

No WRC2, Yohan Rossel ganhou alguns décimos aos seus rivais mais próximos e aumento a vantagem sobre Nikolay Gryazin para 29.9s.

Na PE6, com a chuva intermitente a surpreender alguns pilotos que optaram por pneus de chuva, pois não foram recompensados e quem optou por pneus macios, fizeram a escolha certa. Com Takamoto Katsuta e Pierre-Louis Loubet a apostar também na chuva, Sebastien Ogier aproveitou ao máximo a sua escolha, semelhante à de Evans, para voltar ao top cinco apenas quatro etapas após perder mais de 1,5 minutos para um furo.

