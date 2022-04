WRC, Rali da Croácia, PE5: Thierry Neuville penaliza, Kalle Rovanperä isola-se… mais | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram mais um troço e de repente passam de um avanço de 12.5s para 53.1s fruto da penalização de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que tiveram de empurrar o carro depois de um problema com o alternador: “mudámos a correia, mas perdemo-la novamente no caminho para a assistência. 800m antes de chegar, o carro parou completamente e tivemos do empurrar.”, disse o belga que ainda assim mantém o segundo lugar, agora apenas com 1.6s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) que continua a sofrer (e vai ser assim até ao fim do dia) com a posição na estrada, que está muito mais suja quando passa.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) cederam mais 13.1s e já estão a 1m02.3s da frente, perdendo tempo para Tanak.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) furaram e caíram do quinto para o oitavo lugar. Mais azares para a M-Sport/Ford.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) perderam mais 22.5s, queixando-se desta feita do limpa para brisas que não limpa a lama como deve ser.

No WRC2, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) lidera com 32.7s para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2).

Tempos Online – CLIQUE AQUI