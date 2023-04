WRC, Rali da Croácia, PE4: Thierry Neuville lidera, mas não está contente com o carro | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) chegaram ao final da manhã do primeiro dia de prova 16.1s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) na terceira posição já a 22.2s.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) estão muito atrasados, já que ambos furaram, distando, respetivamente, 1m27.1s e 2m35.9s, o que significa que estão, em condições normais, arredados da luta pela vitória.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) são quartos a 34.9s e rodam na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1).

Thierry Neuville assumiu a liderança após o furo de Sebastien Ogier na PE2, e alargou logo a seguir a sua liderança, ainda que admita que o i20N Rally1 não está à altura, devido a más afinações.

Ainda assim aumentou a sua margem sobre Elfyn Evans, que também furou perto do final da PE3. Ott Tänak luta com problemas desde o início do dia mas mantêm-se no pódio, a 6.1s do segundo lugar mas a 22.2s da frente.

Na PE4, Ogier venceu na frente de Tanak e Neuville foi apenas quarto a 2.1s. Sendo um troço curto, não perdeu muito e com a assistência pela frente, as coisas podem mudar.

No WRC2, Yohan Rossel lidera com 29.7s de avanço para Nikolay Gryazin, que passou Nicolas Ciamin na última especial da manhã.

“É difícil”, disse Neuville. “Estamos sempre a tentar cenários diferentes, mas não consigo obter a afinação certa”. É muito semelhante a Monte-Carlo, onde o chassis se move muito, e deixa o carro muito nervoso. Quando o troço é um pouco mais rápido, estou a lutar para controlar o carro”.

Neuville teve a sorte de escapar com danos mínimos quando atingiu uma chicane de feno na PE2, enquanto Elfyn Evans também teve alguma sorte depois de ter um furo lento na última curva do último troço da manhã: “Tivemo-lo mesmo perto do fim, por isso acho que não nos custou muito. Parece que tivemos muita sorte com essa”, disse o homem Toyota.”

