WRC, Rali da Croácia, PE3: Elfyn Evans vence, Toyota domina claramente | AutoSport

Terceiro troço, primeira vitória de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que para já e pouco lhes vale já que estão a 1m45.1s dos líderes, os seus colegas de equipa Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que foram segundos nesta especial a 2.6s. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ficaram novamente atrás dos homens da Toyota, e na geral são segundos a 11.8s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficaram novamente atrás de Neuville, perderam mais 5.0s e estão agora a 35.9s de Rovanpera.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) são os melhores homens da Ford, no quarto posto a 43.9s. Mesmo com uma saída de estrada, conseguem ser os melhores da M-Sport, já que Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) ainda não encontraram ritmo semelhante ao que tiveram em Monte Carlo, que para já parece ter sido fogo fátuo, e

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) saíram de estrada nesta especial apenas com 200 metros de troços, com a traseira do Puma a ‘passar-se’, saindo para o jardim de um casa, batendo em algumas coisas pelo caminho. Nada se passou com os ocupantes, mas o carro ficou ali. Para Fourmaux, três ralis, um grande acidente no primeiro, uma avaria no segundo e outro acidente, agora mais ‘suave’, no terceiro.

Depois de dois furos no troço anterior, Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) voltaram a furar e já não têm mais rodas para continuar em prova, hoje.

Tempos Online – CLIQUE AQUI