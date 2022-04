WRC, Rali da Croácia, PE2: Kalle Rovanperä destaca-se | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) voltaram a vencer, desta feita com 7.5s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 17.3s, o que mostra claramente duas coisas: a cada carro que passa, as condições pioram um pouco, e o finlandês e a Toyota estão ainda um passo à frente da Hyundai em termos de competitividade do carro. Algo que se terá de comprovar com mais troços.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram quartos a 27.0s, tendo perdido mais tempo devido a uma ligeira saída, em que o piloto, para não bater numa ‘boca de incêndio’ desviou o carro e saiu ainda mais de estrada. Não bateu em nada, mas teve que fazer marcha atrás perdendo só aí cerca de 10-12 segundos.

Depois do furo que sofreram na primeira especial Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) perderam mais 27.7s, e com tudo isto na geral, Rovanpera lidera agora com 11.6s de avanço para Neuville, com Tanak já a 33.5s. Craig Breen é quarto a 40.0s seguindo-se Gus Greensmith a 59.9s. Entre os favoritos ao triunfo, Evans já está a quase dois minutos da frente. Maus arranque de campeonato para o galês. Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) chegou ao fim da especial com os dois pneus da frente furados.

