WRC, Rali da Croácia, PE19: Thierry Neuville vence troço, Elfyn Evans com a vitória na mão…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a penúltima especial do Rali da Croácia, batendo Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 0.4s, com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) em terceiro a 1.5s. Desta forma, Evans mantém a liderança, agora com 3.9s de avanço para o seu colega de equipa, que mesmo com o carro danificado na ligação para o primeiro troço de hoje, devido a acidente CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS ainda conseguiu manter Neuville atrás, com o belga a 4.1s de Ogier e a 8.0s do líder. Elfyn Evans tem o rali na mão, pois já se percebeu que Ogier não consegue tirar mais do carro.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) são quartos na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) que está a conseguir manter Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) atrás, tendo-lhe ganho mais 2.1s neste troço. Seguem-se Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC)

