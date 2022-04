WRC, Rali da Croácia, PE18: Thierry Neuville passa para terceiro, na frente, chuva pode mudar tudo | AutoSport

Troca de um lugar no pódio provisório! Tal como se esperava, pois Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) já tinham dado sinais de não conseguir aguentar o lugar no pódio, depois de terem entrado para este último dia no quarto lugar a 4.9s do piloto da M-Sport/Ford, eis que e dois troços Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), suplantam o seu adversário e colocam a margem em 7.8s. Craig Breen disse que não tinha mais para dar, o que pode significar algum problema com o sistema híbrido, pois de uma só vez perdeu 12.3s para Neuville que venceu o troço.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) recuperam um bocadinho a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) mas a margem entre ambos é de 28.4s a dois troços do fim do rali.

Contudo, há um dado que pode fazer mudar tudo, já que se espera muita chuva para os últimos dois troços e a ‘dança da chuva’ dos homens da Hyundai ainda lhes pode valer um triunfo. Vamos ver como tudo evolui até lá.

