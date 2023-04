WRC, Rali da Croácia: PE18: Kalle Rovanpera passou Sébastien Ogier | AutoSport

A dois troços do fim do rali, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) aumentaram a margem para Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), de 25.4s para 29.2s, o que significa que em condições normais o triunfo no rali está decidido. A única alteração que houve esta manhã face ao escalonamento do final do dia de ontem tem a ver com a troca de posições entre Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) com o finlandês agora na quarta posição. De resto, tudo na mesma, as posições estão definidas.

No WRC2, Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroën C3 Rally2) terminou o dia de ontem com 11.5s de avanço para Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) e neste momento a margem é de 13.0s. Em condições normais, está decidido o WRC2.