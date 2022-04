WRC, Rali da Croácia, PE19: Chuva ‘trama’ Kalle Rovanpera, Ott Tanak líder | AutoSport

Afinal a ‘dança da chuva’ da Hyundai surtiu efeito. Já se sabia no início do dia que a escolha de pneus por parte dos homens da Hyundai se tratava de colocar todas as fichas na possibilidade de chover e pelos vistos o ‘meteo-man’ da Hyundai esteve bem melhor que o seu congénere da Toyota, já que num único troço, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) converteram um atraso de 28.4s num avanço de 1.4s, isto quando falta apenas a Power Stage. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) terminou a especial 29.8s mais lento que Tänak, o que significa que o estónio lidera agora o rali por 1.4s e provavelmente vai voltar a uma frase que disse em determinado momento deste rali: “tenho que ser esperto e pensar no campeonato”. Tendo em conta os pneus que tem para a Power Stage, assegurar o segundo lugar parece uma operação bem melhor do que arriscar e tentar vencer. Mas nunca se sabe: “Eu não sei de onde veio este tempo. Não fazíamos ideia de que ia chover assim, e não há nada que possamos fazer com estes pneus. O pneu duro simplesmente não funciona, não há muito mais que possamos fazer”, disse no final do troço.

Agora, tudo vai depender do tempo que estiver quando se realizar a Power Stage. Se estiver seco, há boas hipóteses de Rovanpera vencer, se continuar molhado com este aqui, Tanak vence, na certa…