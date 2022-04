WRC, Rali da Croácia, PE17: Ott Tanak erra na escolha de pneus, Kalle Rovanpera destaca-se | AutoSport

Em teoria o rali está resolvido! Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) tentaram apostar numa escolha arriscada de pneus, esperando que as condições meteorológicas fossem nesse sentido, mas a ideia de Tänak recebeu um golpe logo no troço de abertura de hoje. O estónio apostou em quatro pneus Pirelli de composto macio ao seu Hyundai i20 N Rally1, esperando chuva ou troços muito mais húmidos, enquanto o Yaris GR Rally1 de Rovanperä estava equipado com borracha de composto duro e as condições mais secas dos troços jogaram a favor do líder, e Rovanperä não se fez rogado ao estender a sua vantagem por mais 11.2s, ficando agora com 31.1s de avanço isto quando faltam três troços para o fim do rali.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) mantiveram o terceiro lugar mas têm agora apenas 4.5s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que foram terceiros nesta especial atrás de Lappi e Rovanpera.

