WRC, Rali da Croácia, PE16: Tudo em aberto para o dia decisivo

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram mais um troço e terminaram o segundo dia do Rali da Croácia com 6.9s de avanço para os seus colegas de equipa na Toyota, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC).

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) começaram o dia na frente do rali, com 7.7s de avanço para Ogier, mas uma má escolha de pneus fê-los cair na classificação, e embora tenham recuperado alguma coisa nas segundas passagens, terminaram o dia a 10.4s da liderança.

Tudo está em aberto na luta pela vitória, já que ainda faltam quatro especiais e quase 80 quilómetros de troços cronometrados. Tendo em conta o que ainda falta, tudo vai depender muito de escolhas acertadas. Se ninguém errar afinações ou escolhas de pneus, ainda assim, os 10.4s são recuperáveis, pelo que neste momento é difícil antever quem poderá vencer.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) têm o quarto lugar assegurado, numa prova em que depois do que perdeu no primeiro dia, nunca mais se conseguiu aproximar dos lugares da frente. Grande rali para Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC), que têm o quinto lugar na mão na sua estreia no WRC.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) está a quase um minuto de Fourmaux, e mais uma vez a provar que está naquele lugar porque tem quem lho pague. Não é mau piloto, mas há melhores que poderiam estar no WRC… e não estão.

Depois dos erros iniciais, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foram recuperando e ainda têm condiçoes de ir ‘buscar’ Greensmith’.

Um furo ainda piorou mais o rali apagado que Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) fizeram. São oitavos a quase quatro minutos da frente.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) saiu de estrada no troço anterior, e deve voltar amanhã

