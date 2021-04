WRC, Rali da Croácia, PE15: Ogier e Neuville ‘empatam’…

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) emparatam na PE15, penúltima do dia e deixara Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a um seugndo. Neste contexto, esse segundo foi o que mudou neste troços. Os dois primeiros estão agora separados por 6.5s e os três, pelos mesmo 9.4s que já estavam no fim do troço anterior. Faltam cinco troços para o fim do rali, está tudo completamente em aberto. Nas posições seguintes, nada mudou.

