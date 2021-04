WRC, Rali da Croácia, PE14, Três da frente mantêm margem: 9.4s, Loubet de fora

Nada de grande destaque neste troço, parte do facto de Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) terem saído de estrada. Lá na frente, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) voltou a beneficiar da ordem na estrada e venceram outro troço, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a serem os mais rápidos do trio da frente, embora não tenha havido grandes diferenças.

O galês bateu Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) por 1.3s e Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ficaram logo atrás, a um décimo do belga.

Significa isto que na geral, Ogier tem agora 5.5s de avanço para Evans, com Neuville a 9.4s. Tudo em aberto, já que há ainda seis classificativas pela frente. duas hoje e mais quatro amanhã.

