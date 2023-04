WRC, Rali da Croácia, PE14: Ott Tanak aproxima-se de Elfyn Evans | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) venceram a PE14 e com isso aproximaram-se de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), colocando-se agora apenas a 12.5s dos líderes da prova. Depois dos atrasos de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) e Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) devido a furos e o abandono de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) como consequência de um despiste, Evans e Tanak lutam pelo triunfo na prova já que Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) estão a quase um minuto de distância, no terceiro lugar.

Entretanto, depois das penalizações que sofreu, Ogier já recuperou de sétimo para o quarto lugar, mas agora está a cerca de um minuto de Lappi e mais para cima só com abandonos ou contratempos mecânicos à sua frente. Rovanpera subiu para quinto enquanto Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) e

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) estão bem entretidos numa boa luta pelo sexto posto.

