WRC, Rali da Croácia, PE14: Kalle Rovanpera ‘reage’ a Ott Tanak | AutoSport

Com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) a vencer novo troço desta feita foi a vez de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) reagirem face a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), ganhando-lhe 1.8s neste troço, o que significa que a margem entre ambos voltou a aumentar, agora para os 14.8s.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foi sexto e mantém a terceira posição embora já com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 5.9s, com o belga a revelar que desta feita não teve ‘crises’ com o motor, que no torço anterior falhou colocando-o a rodar com apenas 40% da potência máxima do motor do seu carro nos últimos 5 Km.

Faltam dois troços para o fim do dia, a diferença entre os dois primeiros, que ficou em 18.2s após o furo numa das rodas do Toyota de Rovanpera, já desceu até aos 14.8s, depois de já ter estado nos 13.0s.



Tempos Online – CLIQUE AQUI