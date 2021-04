WRC, Rali da Croácia, PE13: Três da frente separados por 9.5s

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) venceu a PE13, bateu Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) por 1.1s e beneficiou do furo sofrido por Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC), na roda da frente direita, com a dupla francesa a perder 10.1s, vendo com isso a sua margem na liderança descer para 6.9s para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e 9.5s para Neuville.

Evans confessou no final que não quis arriscar nas zonas mais sujas e tudo somado, perdeu 10.0s para o belga, que desta forma se reaproxima dos dois pilotos da Toyota. Se de manhã o ataque foi Toyota, agora foi a vez de Ogier e Evans ceder, enquanto Neuville voltou à carga. O mais interessante: Três da frente separados por 9.5s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) dista 29.7s da frente, Fourmaux consolidou o quinto lugar e mais atrás não houve mudanças de posição.

