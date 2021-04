WRC, Rali da Croácia, PE12: Sébastien Ogier líder, dois Toyota na frente

Final da manhã do segundo dia de Rali da Croácia, com os líderes do rali Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a vencerem mais um troço, batendo Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 2.1s. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram terceiros a 2.9s, com Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) em quarto na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC).

Com estes resultados, Ogier mantém a liderança, agora com 7.0s de avanço para o seu colega de equipa, Elfyn Evans. Para quem começou o dia a 7.7s do líder (Neuville), esta foi uma manhã muito boa.

Elfyn Evans começou o dia em terceiro, a 8.0s do líder, é agora segundo a 7.0s, pelo que também teve uma manhã positiva.



O mesmo já não se poderá dizer de Thierry Neuville. Uma má escolha de pneus para a primeira ronda de quatro troços, ‘tramou-o’, a que se juntou a perda de mais alguns segundos quando deixou o motor do seu i20 WRC ‘calar-se’. Está agora a 19.6s da frente e as coisas têm que ser perfeitas daqui para a frente caso ainda queira tentar vencer o rali.



Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) são quartos a 37.5s, com Adrien Fourmaux num excelente quinto lugar, a fazer uma prova surpreendente, que se explica por ser o tipo de piso em que se sente mais à vontade. Contudo, ao fazê-lo num WRC, tem que se considerar soberba a prestação.

No pólo oposto, Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC), a fazerem uma prova pobre, cheia de pequenos problemas. Um furo na PE9 e já está em nono a 3m31.4s dos líderes.



Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) está a fazer um rali razoável, é sexto a 32.4s de Fourmaux.

Depois do de uma ligeira saída e de um pião, ontem, Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) têm tirado bom partido da posição na estrada, hoje, e até já venceram um troço. Continuam a recuperar, já estão a 30.0s de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC), depois de terem estado a mais de um minuto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI