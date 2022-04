WRC, Rali da Croácia, PE12: Hyundai ao ataque, Rovanpera já disse “tenho que ser esperto” | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) recuperou mais 1.4s a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e no final da manhã do segundo dia e com isso colocou a diferença entre ambos em 16.8s, isto quando já estamos para lá do meio do rali. A margem é agora perfeitamente recuperável, mas Tanak terá que arriscar bastante mais pois recuperar 1.4s nos oito troços que faltam, não chega para suplantar os 16.8s que tem de atraso. Com isso tem que arriscar mais que Rovanpera, mas o jovem finlandês já deixou pistas quanto ao que vai fazer: é certo que a vitória seria boa, mas se Tanak mantiver este ritmo, tendo em conta que Rovanpera tem grande avanço face ao terceiro classificado, não irá responder aos ataques de Tanak, pois tendo em conta o avanço que tem no campeonato, pode dar-se a esse luxo.

Com essa tática, fica claro que o objetivo de Kalle Rovanpera é já ser campeão este ano.

E como se percebe, tem vindo a posicionar-se bem para isso.

Será muito interessante perceber de que forma o jovem vai responder a Tanak na parte da tarde, se segue o que disse ou vai reagir.

Hoje, com as condições dos troços bem melhores do que ontem, é também muito interessante o andamento de Tanak e da Hyundai, pois em Monte Carlo, quando os troços de asfalto estavam secos, os Hyundai estavam claramente abaixo da concorrência e aqui estão a mostrar algo muito diferente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a especial e terminaram a manhã a 26.2s de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) sendo que nas posições seguintes nada mudou.

