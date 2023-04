WRC, Rali da Croácia, PE12: Elfyn Evans afasta-se de Ott Tanak | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) lideram o Rally da Croácia depois de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) terem saído de estrada e abandonado esta manhã. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) não ficou longe, a 19.1s, mas os Toyota fizeram um hat-trick no último troço da manhã e Evans tem agora 22.6s de avanço para o piloto da Ford.

Neuville tinha uma liderança de 5.7s no final do dia de ontem, esticou a sua vantagem sobre o galês, dobrando-a, mas isso terminou no troço de Ravna Gora-Skrad quando o seu Hyundai i20 N saiu da trajetória, bateu com a lateral traseira esquerda e danificou o carro que já dali não saiu.

Evans herdou a liderança, mas não se podia dar ao luxo de relaxar. Um pequeno susto na fase final desse troço não ajudou a acalmar os nervos mas Ott Tänak não conseguiu recuperar nada. Pelo contrário, perdeu ainda mais tempo e agora está a 22.6s.

“A superfície no fim da última especial, sabíamos que estava com pouca aderência, mas eu descuidei-me um pouco e bati com a traseira numa barreira. Tivemos muita sorte”, disse Evans.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) subiram para a terceira posição geral à custa dos colegas de equipa, embora o finlandês esteja insatisfeito com a sua manhã. A falta de tracção corroeu-lhe a confiança e perdeu terreno para o duo da frente, terminando o ‘loop’ a 22.2s de Tänak.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) rodam mais de um minuto atrás, mas foi sujeito a uma pressão crescente por parte dos pilotos da Toyota, Sébastien Ogier, Takamoto Katsuta e Kalle Rovanperä, pois todos eles já estão a menos de cinco segundos de distância. Deverá ser uma questão de tempo, pelo menos para dois deles.

Ogier está numa missão de recuperação depois de lhe ter sido aplicada uma penalização de um minuto na sexta-feira à noite e foi ainda punido com mais 10 segundos antes mesmo da ação ter hoje recomeçado, depois de uma questão técnica na ligação o ter feito chegar tarde ao primeiro troço.

Yohan Rossel manteve-se na frente do WRC2 na oitava posição geral, enquanto Nicolas Ciamin e Nikolay Gryazin completaram a tabela de liderança dos Rally2.

