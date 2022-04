WRC, Rali da Croácia, PE11: Kalle Rovanpera fura, rali relançado | AutoSport

Os ralis são mesmo assim! Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) furaram na PE11, perderam 54.5s e com isso têm agora Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a apenas 18.2s. Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), logicamente, também se aproximaram e rodam agora a 50.5s da frente com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em quarto a 1m28.3s.

Rovanpera disse no final do troço que nem sequer sabia muito bem onde tinha furado: “Não sei bem, foi no início, numa zona estreita, não sentimos nada”, disse.

De resto, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) fizeram um pião, não faz diferença nenhuma na classificação.

