WRC, Rali da Croácia, PE11: Boa reação de Thierry Neuville

Grande reação de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) que foram segundos nesta especial, a apenas 0.8s de

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC). Depois de perder quase 30 segundos em dois troços, devido a uma má escolha de pneus, o belga ‘aguentou-se’ neste terceiro troço do dia, minimizando as perdas.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram quartos atrás de Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC), que voltou a fazer um bom tempo, fruto do bom andamento e da posição na estrada.

O japonês sai à frente e apanha a estrada totalmente limpa, o que não sucede com os adversários que se seguem.

Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) foi quinto na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), e por aqui se percebe a má escolha de pneus que fez a Hyundai.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai I20 Coupé WRC) continua a perder tempo, desta feita ficou mesmo atrás de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) e Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC).

Na geral, Ogier tem agora 4.1s de avanço para Evans, Neuville está a 15.0s, Tanak a 35.4s. O belga tem que se aguentar a uma distância que lhe permita recuperar à tarde. Neste troço conseguiu-o. Vamos ver no próximo, o último da manhã.

