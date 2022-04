WRC, Rali da Croácia, PE10: Esapekka Lappi vence, Rovanpera gere avanço | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) deram esta manhã sequência à senda de vitórias em troços da Toyota, triunfando na PE10, depois de baterem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.6s. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) foram terceiros, seguindo-se Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) e

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

O facto de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) não surgir nas primeiras posições deve-se apenas ao facto de terem terminado o dia de ontem com uma enorme vantagem de 1m23.3s para Tanak, depois da penalização de um minuto de Neuville por excesso de velocidade numa ligação, e por isso estão em modo gestão. Podem nada arriscar – o que estão a fazer – e ir controlando o avanço.

A luta pelo segundo lugar pode ser um dos pólos de interesse do dia de hoje, já que Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) distam apenas 13.1s de Tanak, mas pelo que se viu até aqui não parecem nada em condições de bater o estónio. O excelente carro que se viu no Monte Carlo, não parece o mesmo noutras mãos.

Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) ficaram pelo caminho depois de um acidente que resultou num incêndio do carro, e Evans é quinto a dois minutos e meio da frente, portanto sem grandes hipóteses de chegar muito mais acima, pois tem Neuville 27.9s à sua frente.

Depois do seu acidente de ontem, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) não regressaram hoje à estrada, já que os danos no Puma são extensos.

No WRC2, Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) continuam líderes, 29.4s na frente de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2) que por sua vez tem Eric Camilli/Thibault de la Haye (Citroën C3 Rally2) a mais 25.9s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI