WRC, Rali da Croácia, PE1: O primeiro susto do rali vai para Gus Greensmith | AutoSport

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) apanharam o primeiro grande susto deste Rali da Croácia. Na travagem para um gancho, o piloto da M-Sport/Ford deixou o seu carro subvirar, subindo uma barreira de relva no Km 4,1 do troço. Prosseguiu com danos mínimos ou grande perda de tempo, mas no final da especial ficou 25.5 segundos atrás de Kalle rovanpera, mas nem sequer foi quem mais perdeu nesta especial: “O carro pareceu bem e eu estava a tentar encontrar um ritmo, mas não consegui fazer um bom tempo”.