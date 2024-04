WRC, Rali da Croácia/PE1: Neuville líder, ordem na estrada ‘trama’ Ogier

Sébastien Ogier disse no final do troço: “Não há mais nada que eu possa fazer. A estrada já está suja. É impossível competir com os tempos da frente.” É assim hoje em dia o WRC. O equilíbrio entre os carros, pilotos e equipas é tanto que basta uma situação assim para que, até nas provas de asfalto, baste um troço para se saber como vão ser as coisas daí para a frente, caso os troços e as condições da estrada se mantenham.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram os mais rápidos, 6.6s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) a cederem 14.5s. Em 23.63 Km de asfalto.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) foram quartos a 17.8s, na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid), Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) os melhores do WRC2 e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid).

Como se percebe, Thierry Neuville aproveitou bem a sua posição na estrada, o mesmo o seugndo, Evans, já sente a estrada bem suja do primeiro carro, e como se percebeu, Ogier dificilmente perderia 14.5s num troço igual a Neuville. No WRC2, Nikolay Gryazin deu dez segundos a Yohan Rossel.

Thierry neuville disse no final: “Tive muita subviragem e tive muitas dificuldades. Havia mais aderência do que o esperado e os pneus sobreaqueceram. Tive a impressão de que não estava muito bem.” Já Evans: “Estava mais escorregadio do que o esperado. Tive um pouco de dificuldades.” Fourmaux disse que “Tive problemas com os pneus. Não senti nenhuma aderência no troço” Tänak disse que: “Já está muito sujo. O carro está muito nervoso e é difícil ter muita confiança.” Mikkelsen cometeu um erro num cruzamento teve de fazer marcha-atrás.

