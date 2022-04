WRC, Rali da Croácia, PE1: Kalle Rovanperä é o 1º líder, Esapekka Lappi de fora | AutoSport

Num troço à chuva com alguma água, húmido em toda a sua extensão, com nevoeiro na parte mais alta da especial, e a piorar conforme os concorrentes foram entrando no troço, foram os primeiros na estrada a fazer os melhores tempos. Nesse contexto, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos, batendo Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 4.1s.

Terceiro lugar para Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), mas já a 13.0s, revelando no final que achou o troço traiçoeiro, não atacando mais por causa disso.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) revelou no final ter apanhado muita lama, e talvez por isso tenha cedido 16.2s.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) apanharam um grande susto pois na travagem para um gancho, o piloto da M-Sport/Ford deixou o seu carro subvirar, subindo uma barreira de relva no Km 4,1 do troço. Prosseguiu com danos mínimos ou grande perda de tempo, mas no final da especial ficou 25.5 segundos atrás de Kalle rovanpera, mas nem sequer foi quem mais perdeu nesta especial: “O carro pareceu bem e eu estava a tentar encontrar um ritmo, mas não consegui fazer um bom tempo”.

Mesmo assim fizeram melhor que Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) que cederam 35.1s. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1) fizeram um pião e perderam 44.9s.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) não gostou das condições do torço e nada arrisco, perdendo 51.6s.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) tiveram um furo e perderam 1m20.0s.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) deram um toque numa pedra ao Km 4.5s, danificaram gravemente a suspensão e já não rodam mais hoje.

