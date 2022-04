WRC, Rali da Croácia, Ott Tänak: “Tentei ganhar, mas faltou-nos velocidade para igualar a Toyota” | AutoSport

Ott, estiveste na liderança a um troço do fim, podias ter ganho. Como se resume o dia e como te sentes em relação ao segundo lugar?

“Após o primeiro dia, nunca teríamos esperado estar naquela situação. Na sexta-feira estávamos bastante longe e todos os dias tivemos algumas situações novas para gerir.

No início era mais fácil, quando estava a chover. Mas os troços estavam tão distantes uns dos outros que foi como ir a lugares diferentes do mundo. Era difícil juntar todo o ‘pacote’, mas eu diria que a nossa única força, era que estávamos de facto a fazer algumas escolhas muito inteligentes, e boas de pneus. Sábado e hoje também funcionou muito bem. Esta foi a nossa carta mais forte.”

Jogaste certamente bem esta última manhã. Levaram pneus macios e o Thierry uma mistura, por isso, ótima informação meteorológica para vocês…

“Sim, o nosso ‘meteo-man’ fez um bom trabalho. Pelo menos ele tentou. Mesmo esta manhã ele próprio não tinha a certeza sobre a chuva, era mais como uma oportunidade, e atrás de mim havia uma grande lacuna, portanto eu não estava a arriscar muito. Pessoalmente, eu próprio queria fazer isso. Depois do primeiro troço, foi tão mau que comecei a preocupar-me com o Thierry (Neuville) e o Craig (Breen) atrás, mas como podemos ver, correu maravilhosamente no troço seguinte. Era bastante incrível como estava o tempo.”

Qual foi o teu pensamento ao entrar na Power Stage. Foi tudo ou nada, ou não estiveste bem no limite?

“Tentei ganhar, mas como ontem, quando as condições eram mais simples, a atuação não estava realmente lá. OK, o Thierry foi sempre um pouco mais rápido, mas ele também estava a pressionar bastante os limites. Faltou-nos definitivamente alguma velocidade para igualar a Toyota. Além disso, fiz um bom troço, limpo e sem erros, tentei não ter ‘momentos’.”

E agora, estás ansioso pelo primeiro evento de terra do ano, o Rali de Portugal?

“Sim, será bom fazer o primeiro teste e ter a primeira sensação do carro sobre terra. Portugal é sempre um evento divertido, há alguns grandes troços. Mas vamos ver, a primeira vez na terra será interessante ver onde estamos.”