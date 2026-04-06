WRC, Rali da Croácia, o que dizem os pilotos: novos troços, variação de pisos

O Campeonato do Mundo de Ralis ruma à Croácia entre os dias 9 e 12 de abril para a quarta etapa da temporada. A edição de 2026 assume-se como um dos maiores desafios técnicos do calendário. Com a base da prova agora situada na costa adriática, a maioria das classificativas é inédita para as duplas do WRC. Saiba o que dizem os pilotos das três equipas principais na antevisão da prova.

HYUNDAI

Adrien Fourmaux: «O Rali da Croácia é um dos ralis em asfalto mais difíceis, porque apresenta muitos perfis diferentes — por vezes, cinco ou seis tipos distintos numa única secção —, pelo que não se sabe ao certo quanta aderência se terá ao entrar nelas. Os troços variam muito consoante a região do país em que nos encontramos. Alguns troços decorrem nas montanhas, enquanto outros se realizam junto a um mar deslumbrante. Pessoalmente, prefiro quando temos novos troços no rali – descobrir cada uma delas acrescenta um desafio, e é importante ter boas notas para se ter confiança no carro.»

Thierry Neuville: “Temos tido algumas dificuldades no asfalto recentemente, por isso o Rali da Croácia será uma prova desafiante para nós. É uma das provas de asfalto mais difíceis do mundo, mas estou realmente ansioso pelas novas especiais; a localização mudou este ano e parece que as estradas são bastante diferentes daquelas que enfrentámos anteriormente. As novas estradas de asfalto são sempre um elemento extra para aprendermos, especialmente com as condições meteorológicas variáveis, mas, em geral, gosto de novos troços e dos desafios que trazem. Normalmente, a aderência é baixa e há muitas curvas apertadas, por isso é sempre necessário gerir a velocidade para garantir que se consegue fazer a curva se as condições forem piores do que o esperado.”

Hayden Paddon: “Estou ansioso por voltar ao carro na Croácia. Fizemos alguns testes, mas, combinados com a quilometragem de Monte Carlo, estamos a começar a sentir-nos mais confiantes no Hyundai i20 N Rally1. Esta será a nossa primeira participação no Rali da Croácia, mas os troços parecem ótimos; é um rali de asfalto mais tradicional e parece ser um grande desafio, com muitas curvas fechadas e sujidade. As coisas vão ser mais difíceis para nós no primeiro dia devido à nossa posição na estrada, mas temos objetivos para o rali nos quais nos vamos manter focados. Sentimos, sem dúvida, que podemos melhorar o nosso desempenho e ser competitivos, mas também desfrutar do rali e da oportunidade de conduzir um carro fantástico com uma equipa excelente.»

M-SPORT/FORD

Josh McErlean: «A Croácia é mais um rali importante para eu continuar a melhorar no asfalto e concentrar-me em mim próprio, nas sensações e na minha condução. Os troços parecem muito interessantes este ano, com muitas classificativas novas, por isso deve ser um bom desafio. O objetivo é um fim de semana limpo e consistente e continuar a progredir.”

Jon Armstrong: “ O Rali da Croácia é um evento especial para mim — conquistei lá a minha primeira vitória no Junior WRC em 2021 e acabei por vencer a classificação geral no ERC em 2025, por isso guardo muitas boas memórias. Os troços deste ano estão mais próximos da costa, trazendo um novo desafio com um ritmo mais rápido e semelhante a um circuito. Depois de um teste pré-evento sólido, estou ansioso por ver que tipo de ritmo conseguiremos manter.”

TOYOTA

Elfyn Evans: «A Croácia tem sido um bom rali para nós no passado, por isso é bom voltar. Sempre foi um rali com muitas mudanças de superfície e, consequentemente, muitas variações de aderência, mas este ano há mais incógnitas, uma vez que a prova se deslocou para a costa. Teremos de ver como são as novas especiais quando lá chegarmos e tomar muitas notas de ritmo novas durante o reconhecimento. Nos nossos testes, tivemos condições bastante húmidas e lamacentas, o que poderá ser representativo do que iremos enfrentar no rali, mas também tivemos de pensar antecipadamente nas Canárias, com algumas partes em comum entre os dois ralis. Como sempre, o nosso objetivo é lutar pelo melhor resultado possível.»

Oliver Solberg: “Vai ser bom voltar ao asfalto para as próximas provas. Já tivemos boas sensações no carro no asfalto no Rali de Monte-Carlo e, apesar de as condições lá serem muito específicas, isso dá-nos confiança de que podemos ser competitivos em qualquer superfície. Já participei na Croácia algumas vezes e é certamente um rali complicado: bastante sujo e escorregadio, com muitas curvas fechadas. É uma espécie de Monte-Carlo mais suave.

Desta vez, estamos numa nova parte do país com novos troços, pelo que poderá ser bastante diferente dos anos anteriores, mas continuará a ser, sem dúvida, um grande desafio. Tem sido um início de ano forte até agora e ficaria feliz por manter essa dinâmica e continuar a aprender.»

Takamoto Katsuta / Aaron Johnston: “O Quénia foi um momento muito especial na minha carreira. Foram semanas agitadas desde então, incluindo uma viagem de regresso ao Japão e alguns testes, mas sinto-me bem, relaxado e totalmente concentrado para as próximas provas. Temos dois ralis em asfalto consecutivos, bem como o Rali do Japão, que será outro rali importante para mim e para a equipa. Dá-nos uma boa oportunidade para experimentar coisas e encontrar a melhor sensação nesta superfície, apesar de cada rali ser bastante diferente. A Croácia é um dos eventos em asfalto mais complicados porque, mesmo em piso seco, a aderência muda muito, e nos meus testes tivemos muita chuva e até alguma neve! Com muitas especiais novas também, temos de estar preparados para surpresas.”

Sami Pajari / Marko Salminen: “É fantástico estar de volta ao asfalto e à Croácia, depois de este rali não ter feito parte do calendário no ano passado. É bom ter ralis tão diferentes nesta primeira parte da temporada, passando da Suécia ao Quénia e agora outro rali completamente diferente novamente. A minha sensação até agora com este carro no asfalto tem sido boa – foi nesta superfície que conquistamos o nosso primeiro pódio no Japão, no final do ano passado – por isso estou ansioso. Nos nossos testes, tivemos condições secas e estradas bastante rápidas e fluidas, mas sabemos que o rali pode ser bem diferente. Normalmente é bastante complicado e lamacento, com muitos cortes, por isso não vai ser fácil, mas a minha sensação é boa.»