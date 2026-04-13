WRC, Rali da Croácia: o que disseram os pilotos

Num desfecho inesperado no Rali da Croácia, Takamoto Katsuta conquistou a sua segunda vitória consecutiva e ascendeu ao topo do Campeonato do Mundo de Ralis. O abandono de Thierry Neuville na última especial reescreveu a classificação e deu à Toyota uma vantagem histórica.

O Rali da Croácia de 2026 ficará gravado na memória do desporto automóvel como o momento em que, pela primeira vez, um piloto japonês assumiu o comando do WRC. Takamoto Katsuta, ao volante do Toyota GR Yaris Rally1, beneficiou de um erro fatal do anterior líder, Thierry Neuville, na Power Stage.

O triunfo, alcançado apenas quatro semanas após a sua vitória inaugural no Quénia, coloca-o sete pontos à frente do colega de equipa Elfyn Evans.

Takamoto Katsuta: A glória contida num triunfo amargo

Katsuta exibiu uma condução inteligente durante um fim de semana marcado por furos e condições de aderência instáveis. Apesar de ter sofrido danos num pneu na PEC14, o japonês manteve-se na luta, acabando por herdar a vitória.”Vencer dois ralis seguidos é incrível, mas sinto muito pelo Thierry e pelo Martijn; sei como estes momentos podem ser dolorosos”, confessou Katsuta, visivelmente emocionado. “É bom liderar o campeonato, mas vou manter o foco em fazer o meu melhor”.

Sami Pajari: O primeiro pódio no segundo lugar

O jovem finlandês Sami Pajari confirmou o domínio da Toyota com um segundo lugar, o seu melhor resultado de sempre. Pajari chegou a liderar a prova até à PEC14, onde um furo o atrasou, mas a consistência permitiu-lhe segurar a dobradinha para a equipa.”É sempre bom terminar no pódio e, após três terceiros lugares, ser segundo pela primeira vez deixa-me feliz”, afirmou Pajari, sublinhando que a liderança prolongada lhe deu “mais fome para o próximo rali”.

Hayden Paddon: O regresso inesperado aos pódios

Hayden Paddon garantiu um terceiro lugar surpreendente para a Hyundai. Numa prova de sobrevivência, a consistência de Paddon foi recompensada com o seu primeiro pódio no WRC desde 2018. “É agridoce. Fiquei desolado pela equipa e pelo Thierry, mas este rali foi um daqueles em que era preciso apenas sobreviver”, explicou Paddon, admitindo ser “difícil compreender” o regresso ao pódio tantos anos depois.

Jon Armstrong: Velocidade promissora apesar do azar

Jon Armstrong impressionou pela rapidez, lutando pelos melhores tempos com os veteranos. Contudo, um erro de notas na PEC4 resultou em danos na suspensão, forçando-o a recuperar terreno no sábado e domingo.”Estou muito contente com o ritmo que mostrámos”, disse Armstrong, destacando o terceiro lugar na Power Stage como um “passo em frente sólido”.

Josh McErlean: Resiliência em estreia difícil

Josh McErlean enfrentou um fim de semana atribulado, com um pequeno incêndio devido a um fio elétrico e múltiplos furos. Ainda assim, o piloto demonstrou uma atitude de nunca desistir para levar o carro até ao fim.”A Croácia foi muito exigente, mas a nossa velocidade no asfalto melhorou e sinto-me mais confiante”, referiu McErlean, focado agora na próxima etapa nas Canárias.

Adrien Fourmaux: Um domingo de recuperação

Fourmaux teve um rali difícil, marcado por um embate num poste de betão no sábado. Após um trabalho hercúleo da equipa para reparar o carro, o francês ainda somou pontos no domingo.”Tivemos um furo a dois quilómetros do fim da Power Stage. É frustrante, mas a Croácia é imprevisível devido aos níveis de aderência”, lamentou Fourmaux.

Oliver Solberg e Elfyn Evans: Domínio no “Super Sunday”

Apesar de erros matinais na sexta-feira, Solberg e Evans foram os protagonistas do último dia. Solberg somou os 10 pontos máximos do domingo, ajudando a Toyota a expandir a liderança nos construtores para 65 pontos.”O ritmo que tivemos foi fantástico e somamos todos os pontos possíveis hoje”, disse Solberg. Evans, agora segundo no mundial, reconheceu: “Não foi um fim de semana ideal, mas vamos focar-nos em voltar mais fortes”.

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