WRC, Rali da Croácia: O acidente de Kalle Rovanpera

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) depsistaram-se na primeira especial do Rali da Croácia, logo no Km 5.4km, com o piloto da Toyota Gazoo Racing a deixar fugir o carro para o buraco depois duma direita rápida. O finlandês alargou um pouco a trajetória e o carro só parou nas árvores um pouco abaixo do nível da estrada, ficando no estado que se vê nas fotos.

FOTOS Willy Weyens/Rallyworld (https://www.facebook.com/willyweyens.rallyworld)