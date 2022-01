WRC: Rali da Croácia no calendário até 2024 | AutoSport

O Rali da Croácia foi uma prova que entrou no WRC em pleno período de pandemia, em 2021, aproveitando bem os avanços e recuos do calendário, mas afigurou-se como um excelente evento, que tem agora o seu ‘prémio’: vai permanecer no calendário, pelo menos, até 2024.

A edição deste ano terá 20 troços, e vai passar por cinco regiões: Zagreb, Karlovac, Krapina-Zagorje, Primorje-Gorski Kotar, e Varazdin. A prova realiza-se entre 21 e 24 de abril, e as autoridades locais só precisaram de um ano para perceber a importância que tem o WRC, pois o governo croata e a administração da cidade de Zagreb reforçaram o compromisso e voltaram a patrocinar o evento este ano.