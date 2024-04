WRC, Rali da Croácia: Neuville isola-se, Fourmaux vence troço

Com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) a vencerem um troço pela primeira vez nesta prova, o primeiro troço do dia ‘devolveu’ poucas diferenças entre os homens da frente com o top 5 separado por apenas 1.3s.

O mais significativo foi o facto de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) terem batido Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) por 0.8s sendo essa agora a diferença entre primeiro e segundo com o belga agora isolado novamente no primeiro lugar. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) perderam meio segundo para Neuville e estão a 7.1s da frente num dia em que as condições são bastante mais iguais para todos.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) são quartos a 34.6s do terceiro lugar de Ogier, seguindo-se Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) que está agora a 10.5s de Tanak.

Seguem-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid), Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) e Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) com Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) a bater Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) por 1.6 o que mudou muito pouco a margem no WRC2 com o russo 29.5s na frente do francês e dois Citroën na frente, claro.

